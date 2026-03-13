Молдавские фермеры не могут продать свою продукцию: Десятки тонн лука, картофеля, капусты выбросили на свалку — люди приходят, чтобы бесплатно запастись овощами

Десятки тонн овощей выброшены на свалку у села Гура Быкулуй Новоаненского района. Это горы лука, картофеля, капусты.
Съемочной группе CANAL5 удалось связаться с одной из фермеров-владелицей овощей. Она отказалась от интервью, но сообщила, что была вынуждена выбросить овощи, не имея возможности их продать.
Множество жителей соседних населённых пунктов приходят сюда, чтобы набрать овощей. Тех, что получше для себя, что похуже — для корма животным. Они не брезгуют брать с мусорки. Говорят, при их бедности готовы использовать и такую продукцию.
Вот она Молдова на пути в Европу: без рынков сбыта для производителей, с нищими жителями, готовыми кормиться со свалки. Грустно и больно за страну.