На улице Согласия в Калининграде обустроят пожарное депо и новое разворотное кольцо для транспорта

На улице Согласия в Калининграде хотят перенести разворотное кольцо для транспорта и обустроить новое пожарное депо. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
По её словам, необходимо продлить дорогу. Это запланировано в генплане города. Улица Согласия пройдёт до Украинской.
«Там должно появиться пожарное депо. В городе есть районы, которые пока не прикрыты такими подразделениями. Сейчас планируется строительство депо в районе Александра Космодемьянского, а потом такой объект разместят и тут», — рассказала Дятлова.
Сейчас улица Согласия идёт до Катериничева. При этом общественный транспорт разворачивается на площадке у спортивного комплекса. Пока средств в бюджете на продление магистрали не предусмотрено. По словам главы администрации, у города есть более приоритетные задачи.
«Есть проекты, которые нужно запускать раньше. Начинать Советский проспект, аллею Смелых, улицу Киевскую. Поэтому к проектированию новых объектов мы подходим только тогда, когда понимаем источники финансирования», — уточнила Дятлова.
Ранее появилась информация, что власти оценили продление улицы Согласия в 196 миллионов рублей. Объект рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2030 году.
Первый этап строительства улицы Согласия в сторону Сусанина ввели в эксплуатацию в 2019 году. Власти прокладывали дорогу для связи жителей новых домов со школой на Рассветной.