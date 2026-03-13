Котяков рассказал, сколько семей получили меры поддержки в 2025 году

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Свыше 248 тысяч семей получили помощь по итогам 2025 года благодаря федеральной поддержке регионов РФ с низким уровнем рождаемости, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«По итогам 2025 года охват мерами поддержки составил более 248 тысяч семей», — сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.
Он уточнил, что с 2025 года 41 регион РФ с рождаемостью ниже, чем в среднем по стране, получает федеральные средства на реализацию своих программ повышения рождаемости.
Из возможного набора из 10 мер каждый субъект федерации выбрал те, которые наиболее точно решают проблему в этой сфере, заключил министр.
Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.Читать дальше