За год в аэропорту Красноярска проверили 43 тысячи иностранцев

Итоги работы Сибирского линейного управления МВД России за 2025 год подвели в ходе заседания комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания края. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона. В зоне ответственности управления — охрана правопорядка на железнодорожных, воздушных и водных объектах: вокзалы, аэропорты, 2,5 тыс. км путей, судовой ход Енисея. По словам начальника Сибирского линейного управления Дмитрия Федосеева, за год было отработано более 34 тысяч авиарейсов и сопровождено 3,3 тысячи поездов, включая детские группы. Особое внимание уделяется противодействию экстремизму и терроризму. В пунктах миграционного контроля аэропорта Красноярск за год было проверено 43 тысячи иностранцев, 8 тысяч идентифицировано по отпечаткам пальцев, 43 человека выдворено за пределы России.