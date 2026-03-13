В Калининградской области на модернизацию коммунальных сетей в 2026 году направят 560 миллионов рублей

В Минстрое Калининградской области рассказали о планах реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году на обновление объектов ЖКХ предусмотрено 560 миллионов рублей, почти половина из них — средства федерального бюджета.
Губернатор Алексей Беспрозванных напомнил, что в 2025 году благодаря федеральной поддержке удалось обновить около десяти километров сетей тепло- и водоснабжения, что улучшило качество услуг для 80 тысяч жителей.
Уже завершено контрактование по капремонту шести участков тепловых сетей. Будет обновлено порядка двух километров коммуникаций — надёжность теплоснабжения повысится для пяти тысяч горожан. Завершено техническое перевооружение котельной на улице Александра Невского, 188 — её переведут на природный газ, что сократит затраты на ремонт. Качество тепла улучшится для четырёх многоквартирных домов, казармы и водопроводной станции. Кроме того, ведётся реконструкция участка наружной канализации на Октябрьской — Солнечном бульваре. Работы затронут 2,5 тысячи жителей, снизят риск аварий и износ сетей.
В 2027 году по нацпроекту завершат модернизацию канализационной и водопроводной насосных станций в Светлогорске.