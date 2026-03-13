В Калининградской области на модернизацию коммунальных сетей в 2026 году направят 560 миллионов рублей

Уже завершено контрактование по капремонту шести участков тепловых сетей. Будет обновлено порядка двух километров коммуникаций — надёжность теплоснабжения повысится для пяти тысяч горожан. Завершено техническое перевооружение котельной на улице Александра Невского, 188 — её переведут на природный газ, что сократит затраты на ремонт. Качество тепла улучшится для четырёх многоквартирных домов, казармы и водопроводной станции. Кроме того, ведётся реконструкция участка наружной канализации на Октябрьской — Солнечном бульваре. Работы затронут 2,5 тысячи жителей, снизят риск аварий и износ сетей.