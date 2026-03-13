За 5 лет грузоперевозки в Калининградскую область по железной дороге рухнули на 60%

Объём грузовых перевозок по железной дороге между Калининградской областью и остальной Россией с 2021 года упал более чем на 60%. Об этом сообщил начальник территориального центра фирменного транспортного обслуживания Андрей Шевчук на заседании профильного комитета региональной торгово-промышленной палаты в четверг, 12 марта.
В 2025-м в область привезли 3,78 млн тонн грузов, что на 14,7% меньше, чем годом ранее. Из них:
881,6 тыс. тонн доставлено смешанным способом — поездами и паромами (+14,8%); 2,9 млн тонн поступило транзитом через Литву (-20,8%).
Объём грузов, отправленных из региона, также сократился на 26%. «Ситуация серьёзно усугубляется ростом тарифов по Литве в транзитных перевозках. В 2024 году рост составил около 63%, в 2025-м — ещё около 20%, а в 2026-м ожидается почти 30%», — пояснил Шевчук.
Кроме того, Литва сократила квоты на железнодорожный транзит. На 2026 год объёмы перевозок в Калининградскую область уменьшены на 24%, а из региона — на 31%. Список грузов, подпадающих под санкционные ограничения, увеличился до 65 позиций.
Это падение пытаются компенсировать за счёт смешанных перевозок — с использованием морских линий и железной дороги, в частности для доставки угля.
Грузоотправители часто не используют выделенные Литвой лимиты, и с каждым они сокращаются.