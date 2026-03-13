Ричмонд
Эксперт объяснила, почему зумеры идут работать на заводы

HR-эксперт Ирина Чувалова: зумеры ценят осязаемый результат физического труда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Зумеры все чаще выбирают работу на заводах, а не в офисах, не только из-за возросших зарплат, но из-за того, что физический труд предлагает осязаемый результат и чистую голову, рассказала HR-эксперт Ирина Чувалова.

«Зарплаты “синих воротничков” сейчас взлетели до небес из-за чудовищного кадрового голода: квалифицированный сварщик на вахте или оператор ЧПУ легко получает в три раза больше, чем начинающий маркетолог… Физический труд предлагает то, чего сейчас катастрофически не хватает в офисах: понятный, осязаемый результат и чистую голову», — пишет РИАМО, ссылаясь на ее слова.

Чувалова добавила, что зумеры — это поколение, которое боится неопределенности и выгорания, а в креативных индустриях человек сталкивается с бесконечными правками, размытыми KPI, токсичными рабочими чатами и постоянным страхом, что завтра его работу лучше сделает нейросеть.

В то же время на заводах результат работы виден сразу, мозг от этого свободен, там нет синдрома самозванца и пассивной агрессии на зум-коллах.

По словам эксперта, зумеры выбирают рабочие специальности как форму ментальной гигиены, и это абсолютно прагматичный выбор: лучше гарантированные 150 тысяч рублей и спокойный сон после смены на заводе, чем красивое название должности, невроз и копейки в модном коворкинге.