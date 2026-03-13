Эксперт объяснила, почему зумеры идут работать на заводы

«Зарплаты “синих воротничков” сейчас взлетели до небес из-за чудовищного кадрового голода: квалифицированный сварщик на вахте или оператор ЧПУ легко получает в три раза больше, чем начинающий маркетолог… Физический труд предлагает то, чего сейчас катастрофически не хватает в офисах: понятный, осязаемый результат и чистую голову», — пишет РИАМО, ссылаясь на ее слова.