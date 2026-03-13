Ученые сказали о ситуации с комарами и мошками в Беларуси весной 2026

Старший научный сотрудник лаборатории паразитологии Дарья Довнар уточнила, что численность мошек зависит от погодных условий:
— Яйца мошек довольно холодоустойчивы. Для них снежный покров не имеет большого значения, так как они находятся в реках подо льдом.
Специалист добавила, что дополнительные места для массового размножения мошек могут быть сформированы в том случае, если резко начнет таять снег, поднимется уровень воды в реках и они выйдут из берегов. Кроме того, если весеннее половодье окажется длительным, то мошки успеют завершить свое развитие.
Довнар описала и ситуацию с развитием комаров. По ее словам, здесь все будет зависеть от температурного фона весны.
— С повышением температуры скорость развития комаров на всех стадиях происходит быстрее. А вот наступление резких похолоданий скажется губительно и затормозит их развитие, — объяснила специалист.
Специалист обратила внимание, что в стране комары и мошки пока не активизировались. Довнар отметила, что мошки начинают свое развитие в реках лишь в тот момент, когда температура воды достигает восьми градусов. Сейчас же, добавила она, по Беларуси она держится в пределах четырех-шести градусов:
— То есть они в состоянии диапаузы, как и комары. Только подвальные комары являются круглогодичными и могут беспокоить и зимой.