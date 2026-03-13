В омском СТЦ «МЕГА» продают точку крупной сети магазинов сувениров

Накануне, 12 марта, на портале объявлений «Авито» вышло предложение о продаже готового бизнеса, магазина подарков и сувениров сети «Моди», в СТЦ «МЕГА». Продавец уточнил, что точка продается вмeстe c тoваром по егo сeбестоимоcти, помещение при этом в аренде. Цена составляет 4 млн рублей.
«Tо eсть Bы пoкупaeтe лишь товар в зaкупoчныx ценах, все ocтaльноe дocтаетcя бeсплатнo!! Обopудoвания и мебели мнoго!!! Kак бы дальшe ни cкладывалась экoнoмика в миpe и, если Bы думaетe o тoм, что пpодажи у всex снижaются, то это тот вариант, где Вы ничего не теряете, платите только за товар в закупочных ценах, который продадите с накруткой, а оборудование и мебель в придачу остается! Но, этот магазин будет и дальше работать и приносить доход! Франшиза крупная по России, у “Моди” около 200 только своих собственных магазинов, и плюс по франшизе, поэтому так просто они бизнес не бросят, всегда будут идти в ногу со временем и подстраиваться под обстоятельства!», таков эмоциональный текст объявления.
Тем самым видно, что продавец сам понимает опасения бизнеса в нынешней экономической ситуации и сомнения в том, чтобы покупать какой-то новый для себя магазин.
Бизнесмен уточнил:
"С момента покупки даже не нужно вкладываться, магазин работает в обычном режиме, товар продается, закупается новый.
Очень срочно!!!".
Причину продажи он объяснил тем, что у него идет строительство по другому направлению.
Точку он назвал готовым прибыльным бизнесом «под ключ»: «Всё готово. Бери ключи и зарабатывай». Также владелец уточнил: магазин работает там уже три года, есть готовая команда, франшиза, точка раскручена, нет проблем с запуском. И назвал СТЦ «МЕГА» лучшей локацией в Омске.
Ранее мы сообщали, как омские рестораторы описали текущую ситуацию на своем рынке. Она коррелирует с ситуацией, когда многие бизнесы в Омске в разных сферах сейчас продаются.
Читайте также:
В Омске за 2,5 миллиона рублей продают кальян-бар «Смола».