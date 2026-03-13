Подростка с 28 свертками наркотиков задержали в Ростове, возбуждено дело

В Ростове-на-Дону 16-летнего подростка заподозрили в попыте сбыта наркотиков в крупном размере. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
По версии следствия, в марте 2026 года молодой человек через мессенджер узнал о тайнике с запрещенными веществами. Он нашел эту закладку и забрал, но продать не смог, так как его задержали сотрудники ППС. Во время досмотра у нарушителя изъяли 28 свертков общей массой свыше 20 граммов.
— В настоящее время ведется следствие, выясняются обстоятельства преступления, а также другие люди, причастные к обороту наркотиков, — прокомментировали в СК.
Родителей просят следить за поведением и интересами детей. Нужно объяснять ребятам, что за распространение наркотиков грозит серьезная ответственность. Также подростки должны сообщать взрослым о любых предложениях, связанных с незаконным заработком.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.