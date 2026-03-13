Подростка с 28 свертками наркотиков задержали в Ростове, возбуждено дело

По версии следствия, в марте 2026 года молодой человек через мессенджер узнал о тайнике с запрещенными веществами. Он нашел эту закладку и забрал, но продать не смог, так как его задержали сотрудники ППС. Во время досмотра у нарушителя изъяли 28 свертков общей массой свыше 20 граммов.