Новак, Савельев и Файзуллин выступили на совещании Путина с Совбезом

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вице-премьеры РФ Александр Новак, Виталий Савельев и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин выступили с докладами на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, посвященном защите критически важной инфраструктуры.
В пятницу глава государства на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить вопросы, касающиеся дополнительных мер по защите критически важной инфраструктуры.
«Я пригласил коллег из правительства выступить с соответствующими сообщениями. Это два вице-премьера Александр Валентинович Новак, Виталий Геннадьевич Савельев и министр Файзуллин Ирек Энварович», — сказал Путин и передал слово Савельеву.