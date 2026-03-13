Ричмонд
Новак, Савельев и Файзуллин выступили на совещании Путина с Совбезом

Новак, Савельев и Файзуллин выступили с докладами на совещании Путина с Совбезом.

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Вице-премьеры РФ Александр Новак, Виталий Савельев и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин выступили с докладами на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, посвященном защите критически важной инфраструктуры.

В пятницу глава государства на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить вопросы, касающиеся дополнительных мер по защите критически важной инфраструктуры.

«Я пригласил коллег из правительства выступить с соответствующими сообщениями. Это два вице-премьера Александр Валентинович Новак, Виталий Геннадьевич Савельев и министр Файзуллин Ирек Энварович», — сказал Путин и передал слово Савельеву.

