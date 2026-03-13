В Осинском районе собственника заставят заплатить 14 миллионов за свалку серы

В июле 2025 года инспекторы обнаружили на сельхозучастке в Осинском районе незаконную свалку отходов. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Россельхознадзора, площадь загрязнения составила 3,2 тысячи квадратных метров. Почва оказалась заражена серой. Собственнику выдали предписание убрать свалку и разработать проект восстановления участка.
— К октябрю свалку убрали, но проект рекультивации владелец так и не подготовил. В декабре ему направили претензию с требованием добровольно возместить ущерб — 14 миллионов рублей. Деньги никто не заплатил, — рассказывают в пресс-службе Россельхознадзора.
В марте 2026 года Управление подало в суд иск о принудительном взыскании этой суммы.
