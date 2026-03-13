Ветеринар сказал белорусам про опасность собачьего корма для котов и наоборот. Подробности в эфире телеканала ОНТ рассказал ветеринарный врач, терапевт и дерматолог Арсений Костин.
— Если объяснять просто, кошки — это облигатные хищники, а собаки склонны к всеядности. Организмы этих животных эволюционировали по-разному, поэтому то, что норма для одного, может стать бомбой замедленного действия для другого, — заметил ветеринар.
Арсений Костин пояснил, что случится, если собака съест корм, предназначенный для котов. Он привел пример:
— Представьте, что вы кормите ребенка, который занимается легкой атлетикой, рационом тяжелоатлета. Кошачий корм — это тяжелая артиллерия для собак.
Специалист уточнил, что в корме для котов содержится очень много жира и белка. Это вызывает риск развития панкреатита, дефицит клетчатки, кислотность мочи. Он заметил: если собака разово съест кошачий корм, то это, вероятнее всего, пройдет без последствий, за исключением возможного расстройства стула.
— Но систематическое кормление грозит ожирением, панкреатитом, заболеванием почек и печени, — подчеркнул ветеринар.
Костин также пояснил, что случится, если кошки съедят собачий корм. В этой ситуации, замечает он, все будет более критично. Так, если собака еще может какое-то время перебиваться кошачьей диетой, то для кошек собачий корм является путем к тяжелым заболеваниям:
— Это приведет к смертельному дефициту таурина, нехватке арахидоновой кислоты, низкому содержанию белка и проблемам с мочевыделительной системой. Кормление кошки собачьим кормом чревато инвалидностью и гибелью от кардиомиопатии или почечной недостаточности.