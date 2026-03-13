Ричмонд
Один комментарий — уголовное дело: жителю Калининградской области грозит до 7 лет за пост в Телеграме

Мужчину подозревают в призывах к терроризму.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области сотрудники регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, мужчина оставил комментарий с соответствующими призывами в одном из Телеграм-каналов. Сотрудники спецслужбы выявили и задокументировали эту публикацию в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

В УФСБ добавили, что сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным правоохранительных органов, подозреваемый — выходец из Украины.

