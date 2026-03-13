В Воронежской области утвердили список из 7 опасных растений

Власти разделили зоны контроля на две категории. Самый строгий надзор установлен на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), где вне закона оказались борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный (дикий огурец), девичий виноград, ирга колосистая, водная элодея и даже привычный многим топинамбур. На всех остальных землях региона обязательной зачистке подлежат три наиболее агрессивных вида: борщевик, золотарник и эхиноцистис. Эти растения, как сообщается, способны создавать мертвые зоны — монокультуры, в которых из-за отсутствия природного разнообразия разрушаются пищевые цепочки и исчезают привычные насекомые и птицы.