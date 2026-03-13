В Воронежской области утвердили список из 7 опасных растений

В Воронежской области утвердили официальные перечни опасных инвазивных растений. В список вошли семь видов, которые, по информации экспертов, стремительно захватывают территории, вытесняя местную флору и нарушая экологический баланс. Теперь борьба с этими «чужаками» стала юридической обязанностью для всех владельцев земель — от дачников до крупных агрохолдингов. Об этом 13 марта напомнило региональное Минприроды.
Власти разделили зоны контроля на две категории. Самый строгий надзор установлен на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), где вне закона оказались борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный (дикий огурец), девичий виноград, ирга колосистая, водная элодея и даже привычный многим топинамбур. На всех остальных землях региона обязательной зачистке подлежат три наиболее агрессивных вида: борщевик, золотарник и эхиноцистис. Эти растения, как сообщается, способны создавать мертвые зоны — монокультуры, в которых из-за отсутствия природного разнообразия разрушаются пищевые цепочки и исчезают привычные насекомые и птицы.
Борщевик Сосновского ежегодно становится причиной тяжелых химических ожогов у жителей, а бесконтрольное разрастание сорняков требует колоссальных затрат на расчистку дорог и мелиоративных каналов. Напомним, что согласно изменениям в Земельном кодексе, вступившим в силу 1 марта 2026 года, игнорирование «захватчиков» на своем участке теперь считается правонарушением. Собственники обязаны самостоятельно выявлять и уничтожать опасные ростки, чтобы не допустить их дальнейшего распространения по региону.