Названы самые востребованные предметы ЕГЭ в Красноярском крае

В Красноярском крае в 2026 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать более 16 тысяч участников. Из них 15 139 человек — это выпускники текущего года. Об этом рассказала министр образования региона Татьяна Гридасова.
Самым востребованным предметом по выбору в этом году стала профильная математика — ее выбрали почти семь тысяч школьников. Также в тройку лидеров вошли обществознание и информатика.
Среди иностранных языков самым популярным остается английский. Реже всего выпускники выбирали испанский язык — на него заявился всего один участник в крае.
Сейчас в регионе продолжается цикл тренировочных экзаменов для проверки готовности оборудования и инструктажа детей. Следующие этапы назначены на 19, 26 марта и 14 мая.
Для проведения аттестации в крае организуют 165 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Обеспечивать их работу будут более восьми тысяч специалистов. По словам министра, все аудитории оснастят видеонаблюдением, а в каждом пункте будут дежурить медики и сотрудники полиции. Экзаменационные материалы планируют передавать по защищенным интернет-каналам, а сканировать готовые работы станут прямо в аудиториях сразу после завершения теста.
Основная волна ЕГЭ начнется 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Завершится экзаменационный период 9 июля. Глава ведомства подчеркнула, что пункты проведения ЕГЭ полностью обеспечены расходными материалами за счет краевого бюджета.