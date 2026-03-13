Названы самые востребованные предметы ЕГЭ в Красноярском крае

Для проведения аттестации в крае организуют 165 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Обеспечивать их работу будут более восьми тысяч специалистов. По словам министра, все аудитории оснастят видеонаблюдением, а в каждом пункте будут дежурить медики и сотрудники полиции. Экзаменационные материалы планируют передавать по защищенным интернет-каналам, а сканировать готовые работы станут прямо в аудиториях сразу после завершения теста.