В Красноярске застройщик за свой счет построит дорогу к ЖК «Мичурино»

В Красноярске строительная компания «Культбытстрой» за свой счет построит дорогу к жилому комплексу «Мичурино» — он расположен в Кировском районе на улице Кутузова. Как сообщил департамент градостроительства, в феврале горожане обратились в социальные сети мэра Сергея Верещагина с просьбой заасфальтировать проезд к зданиям.
В некоторых местах дорога отсыпана гравием, частично состоит из бетонных плит, а где был асфальт — образовались ямы. Представители застройщика заверили, что приведут проезд в порядок, как только позволит погода.
В администрации города напомнили, что сейчас в микрорайоне строится школа на 1280 мест.