В Красноярске пьяного виновника ДТП арестовали на 7 суток из-за отказа выйти из машины (видео)

Красноярца, не подчинившегося законному требованию полицейских, арестовали на 7 суток.
В пресс-службе ГУ МВД по краю рассказали, что 12 марта в Центральном районе Красноярска произошло ДТП. Виновником аварии стал 42-летний водитель автомобиля Lexus, который столкнулся с Toyota.
На месте происшествия сотрудники полка ДПС несколько раз требовали от водителя выйти из автомобиля для проведения проверки. Но мужчина игнорировал законные требования полицейских. Кроме того, очевидцы аварии сообщили правоохранителям, что водитель Lexus был пьян, от него исходил запах алкоголя, также он шатался и невнятно говорил.
«В связи с отказом водителя покинуть транспортное средство и предъявить документы, сотрудники полиции приняли решение применить физическую силу и специальные средства. Для доступа к водителю было разбито боковое окно автомобиля, после чего дверь была открыта, и мужчина был задержан. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, что является нарушением законодательства», — уточнили в краевой полиции.
В отношении нарушителя был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Он предусматривает штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. Также на водителя составлен материал по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Суд арестовал его на 7 суток.
