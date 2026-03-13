В Красноярске пьяного виновника ДТП арестовали на 7 суток из-за отказа выйти из машины (видео)

На месте происшествия сотрудники полка ДПС несколько раз требовали от водителя выйти из автомобиля для проведения проверки. Но мужчина игнорировал законные требования полицейских. Кроме того, очевидцы аварии сообщили правоохранителям, что водитель Lexus был пьян, от него исходил запах алкоголя, также он шатался и невнятно говорил.