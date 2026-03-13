Эксперт развеяла миф о раздельном питании

«Мифы о несовместимости продуктов, когда белки едят отдельно от углеводов, регулярно будоражат умы сторонников ЗОЖ. Любители модных диет уверяют: мясо с хлебом есть нельзя, это грозит брожением и тяжестью в животе. Однако исследования в области гастроэнтерологии подтверждают: наш желудочно-кишечный тракт эволюционно приспособлен к перевариванию смешанной пищи. Ферменты для расщепления всего вырабатываются одновременно, частично еще до того, как еда попала в рот. Но доля истины в раздельном питании есть. И дело вовсе не в магии кислой и щелочной среды», — сказала она.