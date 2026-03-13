В Петербурге оплату по биометрии запустили на всех станциях метро

Полдень, вестибюль станции метро «Площадь Восстания» как всегда оживлен: пассажиры без остановки заходят в метро. Одни стоят в очереди в кассу, чтобы купить жетон, другие поспешно ощупывают на ходу карманы в поисках «Подорожника». Не всегда удается найти его сразу: вот петербуржец с забитыми карманами отходит в сторону, чтобы вывернуть все содержимое и достать наконец пластиковую карточку. Даже не будучи глубоким эмпатом, легко прочувствовать его раздражение.
Однако есть и те, кто забыл про это будничное затруднение — они проходят через турникеты, просто взглянув в камеру биометрического терминала. Оплата занимает три секунды: остановился перед камерой и идешь дальше.
Тестировать оборудование для биометрической оплаты начали еще в ноябре 2024 года. Сейчас биометрические терминалы работают на всех 87 вестибюлях станций подземки.
Чтобы пользоваться специальными турникетами, нужна зарегистрированная биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС), к которой можно привязать карту любого банка. Контур лица, снятый для оплаты поездок в метро, не получится использовать для других целей.
Однако на этапе тестирования эксперты скептически оценивали возможности технологии по ускорению пассажиропотока. Так, транспортный аналитик Владислав Булгаков полагал, что оплата по биометрии может даже замедлить трафик. Дело в том, что у транспортной карты «Подорожник» работает система офлайн-транзакций. А у банковских карт — система онлайн-транзакций. При оплате поездки в метро по банковской карте можно заметить, что турникет реагирует либо долго, либо деньги списываются где-то в течение часа после оплаты.
Однако теперь в метро уверяют, что эту проблему вскоре устранят. В подземке планируют внедрить механизм офлайн-авторизации транзакций, что должно повысить стабильность работы турникетов даже при временных сбоях связи.
Еще одна проблема, с которой успели столкнуться пассажиры, — двойное списание денег. Это происходит, когда человек прикладывает банковскую или проездную карту, а потом еще смотрит в экран биометрического терминала, который списывал деньги повторно.
Эту неприятность удалось исправить. Теперь терминал срабатывает только, когда пассажир находится на определенном расстоянии от него. То есть, когда человек уже проходит через турникет, устройство не реагирует. Помимо этого после оплаты банковской картой система на несколько минут блокирует возможность расплатиться лицом.
Еженедельно в метро проходят с помощью биометрии две тысячи пассажиров, сообщил заместитель начальника Петербургского метрополитена Вадим Арсеньев. При этом после появления нового способа оплаты на всех станциях метро этот показатель ежедневно прирастал на 10 процентов. Однако если сравнивать эту цифру с общим пассажиропотоком в метро, то показатель еще совсем небольшой. Согласно отчету комтранса, за 2025 год Петербургским метрополитеном перевезено 699 миллионов пассажиров. То есть ежедневный пассажиропоток подземки может составлять примерно два миллиона человек.