В Петербурге оплату по биометрии запустили на всех станциях метро

Еженедельно в метро проходят с помощью биометрии две тысячи пассажиров, сообщил заместитель начальника Петербургского метрополитена Вадим Арсеньев. При этом после появления нового способа оплаты на всех станциях метро этот показатель ежедневно прирастал на 10 процентов. Однако если сравнивать эту цифру с общим пассажиропотоком в метро, то показатель еще совсем небольшой. Согласно отчету комтранса, за 2025 год Петербургским метрополитеном перевезено 699 миллионов пассажиров. То есть ежедневный пассажиропоток подземки может составлять примерно два миллиона человек.