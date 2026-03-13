Два белоруса умерли, подавившись кусками мяса и сала. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
В Кобрине по месту жительства тело 61-летнего мужчины нашла знакомая, которая пришла его навестить. Медицинские работники, приехавшие по вызову белоруски, констатировали смерть хозяина дома.
В результате проведенной экспертизы выяснилось, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за закрытия дыхательных путей инородным телом — куском мяса. Также установлено, что в крови белоруса был обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,7 промилле.
«У живых людей это соответствует тяжелой степени острой интоксикации, вызванной употреблением алкоголя», — заметили в ведомстве.
Подобный случай произошел и в Дрогичинском районе. Тело 67-летнего мужчины нашла его сестра. Пенсионер жил один, злоупотреблял алкоголем. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти стал кусок сала, который перекрыл дыхательные пути. Кроме того, в крови белоруса было 1,9 промилле алкоголя.
