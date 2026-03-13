Больше трети зарплаты на оплату аренды жилья уходит у волгоградцев

Жителям Волгограда приходится отдавать за аренду съемного жилья больше трети средней зарплаты, а именно 35% за однушку. Это чуть больше, чем в среднем в крупных городах страны. Тяжелее всего снимать квартиру в Сочи, обеих столицах, Калининграде и Астрахани. Но если у первых на нагрузку повлияли высокие ставки, то в соседнем регионе — самые низкие зарплаты.
По данным аналитиков «Циана», в крупных городах РФ на съемное жилье уходит от 27 до 56% заработной платы. В среднем — 34%. Самая доступная аренда в Тольятти, Новокузнецке и Пензе — 27−28%. Волгоград оказался в середнячках.
При этом в прошлом году доступность съемного жилья в России была ниже. Цены на аренду росли медленнее, чем средние заплаты. Если верить официальной статистике, доходы увеличились в среднем на 13%. Так что аренда квартиры стала доступнее в 37 городах из 40. Максимальные темпы роста арендных ставок зафиксировали в Ставрополе.
Для расчетов использовали средние ставки аренды однокомнатных квартир.