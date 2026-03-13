Больше трети зарплаты на оплату аренды жилья уходит у волгоградцев

Жителям Волгограда приходится отдавать за аренду съемного жилья больше трети средней зарплаты, а именно 35% за однушку. Это чуть больше, чем в среднем в крупных городах страны. Тяжелее всего снимать квартиру в Сочи, обеих столицах, Калининграде и Астрахани. Но если у первых на нагрузку повлияли высокие ставки, то в соседнем регионе — самые низкие зарплаты.