Священный для мусульман месяц Рамадан завершится праздником разговения — Ураза-байрамом, который придется на 20 марта 2026 года. Весь этот период верующие посвящают духовному росту, соблюдая один из самых строгих постов.
Что такое Рамадан?
Рамадан — это девятый месяц исламского календаря и один из пяти столпов веры. Его главная особенность для каждого мусульманина — строгий пост («саум»), подразумевающий полное воздержание от еды, питья и развлечений в светлое время суток. Принимать пищу разрешено только в темное время, и здесь ключевую роль играют два основных приема: сухур и ифтар.
Что такое сухур?
Сухур — это утренний прием пищи, который совершается до наступления рассвета, до первых признаков появления солнца на горизонте. Верующие стараются завершить трапезу до времени утренней молитвы (фаджр). Следование сухуру является желательным действием (Сунной): если поесть до рассвета, вознаграждение от Аллаха за пост увеличивается. Пропуск этого приема не нарушает пост, но лишает верующего части благословения.
Что такое ифтар?
Ифтар — это вечерний прием пищи, разговение, которое проводится сразу после захода солнца и соответствует времени наступления вечерней молитвы (магриб). Откладывать ужин на более позднее время нежелательно.
Особо ценится, когда мусульмане собираются на ифтар вместе: в кругу семьи, с друзьями или в мечети. Это укрепляет общину. Часто практикуется «ихсан» — когда обеспеченные люди организуют бесплатные ужины для тех, кто беднее, чтобы постящиеся могли разговеться сытно и вовремя.
Почему сухур и ифтар начинают с фиников?
Традиционно и сухур, и ифтар принято начинать с фиников и воды. Эта традиция имеет не только сакральный смысл, но и глубокое медицинское обоснование. Как пояснил врач-гастроэнтеролог Университетской клиники Казанского федерального университета Айрат Зиятдинов, финики — уникальный по составу продукт. Они богаты железом, магнием, кальцием, витаминами A, B, C и PP, а также содержат незаменимые аминокислоты. Употребление фиников в начале трапезы позволяет быстро восполнить энергию благодаря фруктозе и глюкозе. Кроме того, съеденные натощак, они подготавливают пищеварение: если начинать прием пищи с фруктов после длительного голодания, это помогает избежать брожения и газообразования в кишечнике. Всего несколько фиников в день способны покрыть суточную потребность организма в важнейших микроэлементах.