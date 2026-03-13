Что такое ифтар?

Традиционно и сухур, и ифтар принято начинать с фиников и воды. Эта традиция имеет не только сакральный смысл, но и глубокое медицинское обоснование. Как пояснил врач-гастроэнтеролог Университетской клиники Казанского федерального университета Айрат Зиятдинов, финики — уникальный по составу продукт. Они богаты железом, магнием, кальцием, витаминами A, B, C и PP, а также содержат незаменимые аминокислоты. Употребление фиников в начале трапезы позволяет быстро восполнить энергию благодаря фруктозе и глюкозе. Кроме того, съеденные натощак, они подготавливают пищеварение: если начинать прием пищи с фруктов после длительного голодания, это помогает избежать брожения и газообразования в кишечнике. Всего несколько фиников в день способны покрыть суточную потребность организма в важнейших микроэлементах.