Лимончелло в домашних условиях: классический рецепт итальянского ликера

На крупных производствах лимончелло готовят на основе чистого спирта. Эта версия напитка считается классической. Однако так было не всегда. Как рассказывал «РБК Вино» руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин, ранее ликер могли делать и на основе граппы. Такая технология производства сохраняется до сих пор в некоторых регионах Италии, но в этом случае напиток называют «лимончино». Он характерен для севера Италии.