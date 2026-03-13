В Зернограде площадь возгорания на мусорном полигоне сократили до 450 кв. метров

Площадь горения на мусорном полигоне в Зернограде сократили до 450 кв. метров. Тушение продолжается, сообщила 13 марта министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничникова.
На полигоне задействовали девять единиц спецтехники. Проводится послойная пересыпка грунтом. Работы должны завершить до 18 марта.
Также Антонина Пшеничная рассказала о ситуации на мусорном полигоне в Шахтах. Там тоже продолжается тушение, количество спецтехники увеличили до 12 единиц. Завершить отсыпку склона и локализовать участок тления планируют до 14 марта.
