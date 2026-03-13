Названы самые привлекательные IT-профессии. Вы точно захотите их узнать

Самой престижной областью сферу IT назвали 83% пользователей. Она ассоциируется у опрошенных со свободой и стабильностью из-за удаленки, гибкого графика и устойчивого спроса на специалистов. О том, что зарплаты в IT выше, чем в других сферах, заявили 43% респондентов. Участники опроса считают, что начинающие сотрудники получают около 90 тыс. руб. в месяц, а опытные middle- или senior-специалисты — примерно 280 тыс. руб.