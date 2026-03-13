Названы самые привлекательные IT-профессии. Вы точно захотите их узнать

Социальная сеть «ВКонтакте» выяснила, как пользователи относятся к IT-профессиям и карьере в цифровой сфере. Половина опрошенных считают, что в ближайшие 5−10 лет спрос на IT-специалистов будет продолжать повышаться. В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек из разных городов России.
Наиболее привлекательным (31%) направлением стала кибербезопасность. Второе место (21%) заняли специальности инженера по машинному обучению и аналитика данных. На третьем месте (19%) оказались профессии разработчиков мобильных приложений и игр. При этом среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет интерес к разработке видеоигр заметно выше.
Переход в IT при возможности пройти обучение допустили более 40% опрошенных. Среди барьеров оказались отсутствие финансов на курсы (43%), отсутствие понимания, с чего начать (42%), и нехватка времени на учебу (35%).
Инвестировать время и деньги в обучение детей IT-навыкам готовы 82% опрошенных. Почти половина (46%) респондентов хотели бы, чтобы их ребенок выбрал IT в будущем. Наиболее привлекательной (32%) IT-профессией для детей, по мнению родителей, стала разработка игр. Второе место (29%) заняла карьера специалиста по кибербезопасности, третье (27%) — мобильного разработчика. Еще 25% назвали наиболее привлекательной специальностью для детей профессию ML-инженера, а 21% — разработчика сайтов.
Самой престижной областью сферу IT назвали 83% пользователей. Она ассоциируется у опрошенных со свободой и стабильностью из-за удаленки, гибкого графика и устойчивого спроса на специалистов. О том, что зарплаты в IT выше, чем в других сферах, заявили 43% респондентов. Участники опроса считают, что начинающие сотрудники получают около 90 тыс. руб. в месяц, а опытные middle- или senior-специалисты — примерно 280 тыс. руб.
Как пары смотрят сериалы
Сервис «VK Видео» выяснил, как пары смотрят сериалы. Всегда вместе с партнерами их смотрят 30% пользователей. У мужчин этот показатель составил 37%, а у женщин — 24%. Без партнера серии досматривали 40% опрошенных.
Позитивно и с юмором такое действие оценил 31% опрошенных, 46% респондентов заявили, что им все равно. Однако 23% назвали подобное «сериальной изменой».
У 92% пар не возникают конфликты при выборе сериалов. Большинство (77%) смотрят сериалы вовлечено, а фоном — лишь 3% пользователей.