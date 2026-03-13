Два подбора совершил воронежец Голдин в матче НБА

Воронежский баскетболист Владислав Голдин записал в свой актив еще два матча в рамках регулярного чемпионата НБА. Центровой «Майами Хит» провел две минуты в поединке против «Детройт Пистонс» (121:110). В активе Влада два подбора.
А во встрече с «Вашингтон Уизардс» (150:129) Голдину предоставили одну минуту игрового времени, за которую он не отметился результативными действиями.
После 67 матчей «Майами» занимает шестое место в восточной конференции на фоне серии из семи побед. Теперь 15 марта «Хит» примут на своем паркете «Орландо Мэджик». Матч начнется в 3:00 по московскому времени.
Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.Читать дальше