В Ростове прошел чемпионат по самбо среди военнослужащих Южного военного округа

В Ростове прошел чемпионат Южного военного округа по самбо. На арене КСК «Экспресс», которая была предоставлена Северо-Кавказской железной дорогой, собрались 94 сильнейших борцов из 23 команд. На соревнования армии округа и воинские части выставили своих лучших самбистов. Среди них — 3 мастера спорта международного класса и еще десятки титулованных атлетов.
Открывая чемпионат, начальник СКЖД Сергей Задорин пожелал его участникам ярких побед, отметив, что ценой победы всегда становятся упорные тренировки и преданность любимому делу.
— Самбо это вид спорта, который зародился в нашей стране и сегодня, только в Ростовской области этим единоборством занимаются более 6 тысяч человек, — рассказал министр спорта Ростовской области Алексей Обвинцев.
Фото: Алекс Сильвер.
По словам участников, поединки вышли интересными и держали в напряжении всех болельщиков.
— Я с детства занимаюсь самбо, очень рад, что смог продолжить это и в армии, — отметил победитель одной из первых схваток Александр Резников.
Как рассказал помощник командующего войсками ЮВО по физической подготовке полковника Александра Шутовского, в округе в течение года проводится порядка 20 различных спортивных мероприятий и чемпионат по самбо является одним из важнейших из них.
— Это не единственная наша область взаимодействия с СКЖД. Мы договорились о нашем совместном участии в мероприятиях организованных железной дорогой. В том числе в рамках празднования Дня Победы. Возможно, это будут не только соревнования, но и выставки, а также другие мероприятия, — отметил Александр Шутовской.
По итогам Чемпионата Южного военного округа по самбо было определено 8 победителей в различных весовых категориях — от 53 до 98+ кг.
НАША СПРАВКА.
Победители Чемпионата Южного военного округа по самбо:
Весовая категория 53 кг — Артуш Хачатурян (8-я общевойсковая армия).
Весовая категория 58 кг — Артем Яврумян (51-я общевойсковая армия).
Весовая категория 64 кг — Дамир Меремов (8-я общевойсковая армия).
Весовая категория 71 кг — Владимир Мнацаканян (8-я общевойсковая армия).
Весовая категория 79 кг — Амир Хакуй (в.ч. 11659).
Весовая категория 88 кг — Азамат Туко (3-я общевойсковая армия).
Весовая категория 98 кг — Роман Резников (51-я общевойсковая армия).
Весовая категория 98+ кг — 1-е место: Вардкез Акопян (в.ч. 35181).