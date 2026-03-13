Миронов предложил установить минимальный размер алиментов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать Алиментный фонд и установить минимальный размер алиментов, документ с описанием его инициативы есть в распоряжении 360.ru.
«Лидер “Справедливой России” Сергей Миронов предложил создать Алиментный фонд и привязать минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму», — говорится в сообщении.
Депутат предложил, чтобы государство выплачивало компенсацию за недоплаченные алименты, а затем забирало средства у должника с процентами.
«Нужно освободить от этой головной боли женщин, которые месяцами, годами ждут денег от своих бывших и злостных неплательщиков алиментов», — приводятся слова Миронова.
Он также сослался на данные ФССП, по которым в реестре должников на декабрь было более 300 тысяч человек, подчеркнув, что вмешательство государства позволило бы навести порядок.