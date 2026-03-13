Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему Саша и Шура — одно имя?

История образования уменьшительных форм имени Александр — в справке aif.ru.

Актриса Саша Бортич
Источник: РИА Новости

Сначала длинное греческое имя Александр сократили до короткого варианта Саша, а затем, добавив суффикс и отбросив первый слог, язык создал форму имени Шура, которая зажила своей собственной жизнью. Читайте в справке aif.ru, почему имена Саша и Шура так непохожи, но обозначают одно и то же.

Саша и Шура — почему это одно имя?

Самый распространенный механизм образования уменьшительных имен в русском языке — добавление суффиксов «-аш-» или «-яш-» к укороченной основе. Так появляются формы имен Маша от Мария, Паша от Павел, Алеша от Алексей. По этому же принципу из имени Александр сначала выделили основу и получили ласковое «Алексаша». Однако язык всегда стремится к экономии. Ударный слог «са» оказался самым звучным, и приставка «Алек-» со временем просто отпала за ненадобностью. Так из Алексаши получился короткий и привычный нам Саша.

И если превращение Александра в Сашу еще можно логически объяснить, то появление формы «Шура» вызывает вопросы. Дело в том, что в русском языке для создания ласковых, домашних форм имени часто используются суффиксы «-ур-» и «-юн-». Подобно тому, как Анна превращается в Анюту или Нюру, а Наталья — в Натуру, имя Саша обзавелось формой «Сашура».

И вот здесь снова сработал принцип языковой экономии: от Сашуры отбросили первый слог «Са», и в самостоятельное плавание отправился корень «-Шур-». Лингвисты шутят, что Шура — один из редких примеров имени в русском языке, которое фактически состоит из одних суффиксов, а корень в нем стерся в ходе исторических преобразований.

Есть ли другие версии возникновения имени Шура?

Хотя цепочка через «Сашуру» считается основной, существуют и альтернативные варианты народной этимологии. Некоторые исследователи обращают внимание на топонимику: на северо-западе России протекает несколько рек с названием Шура и Сура. Исследователи древнеиндийского языка отмечают, что санскритское слово «шура» (śūra) означает «герой», «воин» — это значение очень близко к значению имени Александр, то есть «защитник». Согласно этой гипотезе имя Шура могло бытовать в языке еще до того, как попало в уменьшительную цепочку от Саши.