Почему Саша и Шура — одно имя?

Сначала длинное греческое имя Александр сократили до короткого варианта Саша, а затем, добавив суффикс и отбросив первый слог, язык создал форму имени Шура, которая зажила своей собственной жизнью. Читайте в справке aif.ru, почему имена Саша и Шура так непохожи, но обозначают одно и то же.
Саша и Шура — почему это одно имя?
Самый распространенный механизм образования уменьшительных имен в русском языке — добавление суффиксов «-аш-» или «-яш-» к укороченной основе. Так появляются формы имен Маша от Мария, Паша от Павел, Алеша от Алексей. По этому же принципу из имени Александр сначала выделили основу и получили ласковое «Алексаша». Однако язык всегда стремится к экономии. Ударный слог «са» оказался самым звучным, и приставка «Алек-» со временем просто отпала за ненадобностью. Так из Алексаши получился короткий и привычный нам Саша.
И если превращение Александра в Сашу еще можно логически объяснить, то появление формы «Шура» вызывает вопросы. Дело в том, что в русском языке для создания ласковых, домашних форм имени часто используются суффиксы «-ур-» и «-юн-». Подобно тому, как Анна превращается в Анюту или Нюру, а Наталья — в Натуру, имя Саша обзавелось формой «Сашура».
И вот здесь снова сработал принцип языковой экономии: от Сашуры отбросили первый слог «Са», и в самостоятельное плавание отправился корень «-Шур-». Лингвисты шутят, что Шура — один из редких примеров имени в русском языке, которое фактически состоит из одних суффиксов, а корень в нем стерся в ходе исторических преобразований.
Есть ли другие версии возникновения имени Шура?
Хотя цепочка через «Сашуру» считается основной, существуют и альтернативные варианты народной этимологии. Некоторые исследователи обращают внимание на топонимику: на северо-западе России протекает несколько рек с названием Шура и Сура. Исследователи древнеиндийского языка отмечают, что санскритское слово «шура» (śūra) означает «герой», «воин» — это значение очень близко к значению имени Александр, то есть «защитник». Согласно этой гипотезе имя Шура могло бытовать в языке еще до того, как попало в уменьшительную цепочку от Саши.