Почему Саша и Шура — одно имя?

Самый распространенный механизм образования уменьшительных имен в русском языке — добавление суффиксов «-аш-» или «-яш-» к укороченной основе. Так появляются формы имен Маша от Мария, Паша от Павел, Алеша от Алексей. По этому же принципу из имени Александр сначала выделили основу и получили ласковое «Алексаша». Однако язык всегда стремится к экономии. Ударный слог «са» оказался самым звучным, и приставка «Алек-» со временем просто отпала за ненадобностью. Так из Алексаши получился короткий и привычный нам Саша.