«Балтийск не резиновый»: перевозчики торопят с запуском порта в Пионерском и прогнозируют удешевление перевозок

Паромы из Ленобласти будут добираться сюда быстрее.

Источник: Клопс.ru

Перевалка грузов через порт в Пионерском положительно скажется на стоимости перевозок. Такое мнение выразил член правления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Сергей Гоз на заседании профильного комитета Калининградской торгово-промышленной палаты в четверг, 12 марта.

По словам Гоза, расстояние от портов Ленинградского области до Пионерского меньше, чем до Балтийска. Разница во времени хода парома в одну сторону может составлять около трёх часов.

«Было бы нелогично, если при меньшей дистанции цена оставалась такой же, как при заходе в Балтийск. Стоимость фрахта должна быть скорректирована», — отметил представитель АСМАП.

Кроме того, новый терминал позволит частично разгрузить действующую паромную инфраструктуру в Балтийске.

«Мы наблюдаем, что как только происходят ужесточения на границе с Литвой или Латвией, автоматически увеличивается грузопоток через паромы. При этом морской комплекс Балтийска не резиновый», — сказал Гоз.

Он добавил, что в конце 2025 года ассоциация уже выступала с инициативой ускорить ввод порта Пионерский в эксплуатацию. Предлагалось также оборудовать накопительные площадки для техники и использовать терминал хотя бы в тестовом режиме, не дожидаясь завершения строительства всей его инфраструктуры.

За 5 лет грузоперевозки в Калининградскую область по железной дороге рухнули на 60%.