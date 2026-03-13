«Балтийск не резиновый»: перевозчики торопят с запуском порта в Пионерском и прогнозируют удешевление перевозок

Он добавил, что в конце 2025 года ассоциация уже выступала с инициативой ускорить ввод порта Пионерский в эксплуатацию. Предлагалось также оборудовать накопительные площадки для техники и использовать терминал хотя бы в тестовом режиме, не дожидаясь завершения строительства всей его инфраструктуры.