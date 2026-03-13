Конец вольным ценам: в Волгограде введут единый тариф на проверку газа

Жителей Волгоградской области ждет серьезная реформа в сфере коммунальных платежей. Региональные власти готовятся навести порядок в ценообразовании на техническое обслуживание газового оборудования.
Уже с 1 января 2027 года специализированные компании потеряют право устанавливать расценки на свое усмотрение — теперь стоимость проверки плит и колонок будет жестко регулироваться государством.
Поводом для таких перемен стал федеральный закон № 308-ФЗ, который вступил в силу еще летом 2025 года. Документ внес важные правки в Жилищный кодекс и правила газоснабжения.
Если раньше частники и профильные организации сами решали, сколько взять с жильца за визит мастера, то теперь эта обязанность переходит к Комитету тарифного регулирования Волгоградской области. Механизм будет следующим: к концу 2026 года ведомство проанализирует заявки от всех газовых служб региона и, опираясь на методику ФАС России, утвердит единые предельные тарифы. Это значит, что цена за осмотр внутридомовых и внутриквартирных сетей станет одинаковой и предсказуемой для всех районов области.
Специалисты отмечают, что такая мера должна защитить потребителей от необоснованных аппетитов коммунальщиков. Больше не будет ситуаций, когда в соседних домах за одну и ту же услугу по проверке шлангов и конфорок просят разные суммы. Новые правила вступят в силу через год, а пока у профильных организаций есть время подготовить свои расчеты и обосновать будущие затраты перед комитетом.
Для рядовых волгоградцев это означает появление понятной строчки в квитанции, сумма в которой будет утверждена официально и не сможет расти без ведома властей.
