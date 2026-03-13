Конец вольным ценам: в Волгограде введут единый тариф на проверку газа

Если раньше частники и профильные организации сами решали, сколько взять с жильца за визит мастера, то теперь эта обязанность переходит к Комитету тарифного регулирования Волгоградской области. Механизм будет следующим: к концу 2026 года ведомство проанализирует заявки от всех газовых служб региона и, опираясь на методику ФАС России, утвердит единые предельные тарифы. Это значит, что цена за осмотр внутридомовых и внутриквартирных сетей станет одинаковой и предсказуемой для всех районов области.