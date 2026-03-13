Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов оценил производственный потенциал Омского НПЗ

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов совместно с губернатором Омской области Виталием Хоценко и председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым осмотрел производственные площадки Омского нефтеперерабатывающего завода. С 2008 года в модернизацию предприятия инвестировано более 500 миллиардов рублей, что позволило вывести завод на лидирующие позиции в отрасли.
«Омский НПЗ планомерно совершенствует производственные процессы. Предприятие внедрило систему автоматизированного мониторинга воздуха, которая легла в основу новых отраслевых стандартов. Главная задача сегодня — тиражировать и развивать эту технологию, чтобы экологическая ответственность стала нормой для всех предприятий региона», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Омский НПЗ планомерно совершенствует производственные процессы. Предприятие внедрило систему автоматизированного мониторинга воздуха, которая легла в основу новых отраслевых стандартов. В проектах модернизации Омского НПЗ задействованы ведущие российские производители оборудования. Высокотехнологичные установки для комплекса глубокой переработки нефти изготовили машиностроительные компании «Волгограднефтемаш» и «Ижорские заводы». Крупногабаритные модули доставили в Омск по Северному морскому пути, преодолев более 9 тысяч километров. При строительстве комплекса биологической очистки воды «Биосфера» сотрудничали 185 компаний из 16 регионов России. Солнечная электростанция завода укомплектована 49 тысячами фотоэлектрических панелей отечественного производства.
Высокий уровень автоматизации позволяет Омскому НПЗ в режиме реального времени собирать данные со всех производственных установок. Каждый технологический объект оснащен тысячами «умных» датчиков, обеспечивающих передачу более 200 тысяч сигналов о параметрах работы оборудования. Автоматизированная система контроля воздуха отслеживает экологические показатели в непрерывном режиме.
«Развивая производство, Омский НПЗ создает высокотехнологичные рабочие места. Это новые возможности для омской молодежи построить карьеру на современном предприятии. Реализовать свой потенциал здесь, в Омске. Профессионально расти, осваивать передовые технологии, своим трудом создавать процветание и благополучие для своей семьи и родного города», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Предприятие выстраивает комплексную систему подготовки кадров, охватывающую профориентацию школьников и целевое трудоустройство выпускников средних специальных учебных заведений и вузов. При поддержке «Газпром нефти» и правительства региона в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создан образовательный кластер. Центр уже начал обучение первых 450 студентов по востребованным специальностям: оператор технологических установок, слесарь по ремонту, машинист компрессорных установок.
Визит министра промышленности и торговли РФ подтвердил статус Омского НПЗ как ключевой площадки для отработки новых технологических решений. Межведомственное взаимодействие федерального центра, региона и бизнеса создает условия для устойчивого развития нефтеперерабатывающей отрасли в Сибири.
Добавим, что недавно министр энергетики РФ Цивилев в ноябре прошлого года побывал на ОНПЗ и высоко оценил вклад предприятия в развитие отечественной нефтепереработки. Он отметил, что Омский нефтеперерабатывающий завод — важнейший элемент отечественной энергетической системы. Комплексная модернизация позволила предприятию выйти на новый уровень технологического развития, повысить экологические стандарты и обеспечить страну качественным топливом. А это, по словам министра является абсолютным приоритетом для Министерства энергетики.