Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов оценил производственный потенциал Омского НПЗ

Добавим, что недавно министр энергетики РФ Цивилев в ноябре прошлого года побывал на ОНПЗ и высоко оценил вклад предприятия в развитие отечественной нефтепереработки. Он отметил, что Омский нефтеперерабатывающий завод — важнейший элемент отечественной энергетической системы. Комплексная модернизация позволила предприятию выйти на новый уровень технологического развития, повысить экологические стандарты и обеспечить страну качественным топливом. А это, по словам министра является абсолютным приоритетом для Министерства энергетики.