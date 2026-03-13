Финал Кубка России по сноуборду пройдет в Сочи: фестиваль New Star Camp представил спортивную программу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 23 по 29 марта на курорте «Роза Хутор» при поддержке Альфа-Банка пройдет ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp, объединяющий поклонников зимних видов спорта.
Чем заняться профессионалам?
Спортивная программа New Star Camp начнется уже 23 марта с двухдневного финального этапа Альфа-Банк Кубка России по сноуборду. В нем примут участие одни из лучших райдеров страны. 25 марта следим за Альфа Лыжным Джемом, а 27 марта — за флагманскими соревнованиями NEW STAR INVITATIONAL при поддержке WINLINE по сноуборду и лыжам с призовым фондом в 1 000 000 рублей. Кроме того, в этих турнирах спортсменов ждут специальные номинации «MAXимальный стиль» и «MAXимальный трюк» от партнера МАХ и «Новая звезда» от Quiksilver.
В пятницу на высоте 1100 также состоится третий по счету Билайн Джиббинг Джем при поддержке DC Shoes, судьей и ведущим которого по традиции станет Денис Бонус, один из сильнейших джибберов современности и участник Red Bull Roll The Dice. Соревнования пройдут на многофункциональной джиббинг-площадке.
А любителям?
В среду, 25 марта сноубордистов приглашают на DC Трюки и Стиль. Соревнование поделят на два этапа: джем-сессию на кастомной джиббинг-фигуре Системы Быстрых Платежей (СБП) для одиночного участия и парный спуск с трамплина.
О любителях более расслабленного катания тоже не забыли: впервые на фестивале спортивная программа коснется позднего вечера — при поддержке «Перекрёстка» пройдет Перек Night Party Ride — массовый ночной заезд по трассе «Шале».
В четверг и пятницу на фестивале пройдут большие Сакслимпийские игры при поддержке Билайна — командные соревнования, которые определят самых талантливых и универсальных райдеров. 26 марта состоится турнир НАКЛ Сакс в формате Knuckle Huck, а 27 марта пройдет Кэш для хрюш — зрелищный формат, в котором команды соревнуются в креативных испытаниях, а победителя определяют зрители, голосуя купюрами в свиньи-копилки. Финалом игр станет командный видео-батл, в котором участники покажут лучшие моменты фестиваля.
27 марта райдеров тоже ждут соревнования: WINLINE Рейл Джем-сейшн на самых длинных перилах в 72 метра, еще длиннее, чем в прошлом году. Победителями станут те лыжники и сноубордисты, кто проедет их целиком и покажет лучший уровень катания.
Завершим фестивальную неделю на Rich Фан-джем где пройдут соревнования по джиббингу для всех желающих сноубордистов и лыжников, кто прошел предварительную регистрацию. Победу заберут те, кто сможет показать самые креативные и стильные трюки. Девушки также смогут принять участие в отдельном соревновании от ROXY и АктиБио. В этом году его темой станет «снежный серфинг»: участницам предстоит продемонстрировать свои лучшие гэпы, свитчи и слайды на фигуре в форме гигантской бутылки йогурта. Спортсменки также смогут побороться за победу в двух дополнительных номинациях — «Лучший образ» и «Лучший трюк».
Но и это не все: в мини-парке при поддержке Termit и Спортмастер PRO на высоте 1600 с 24 по 28 марта тоже пройдут соревнования. Ждем сразу два джем-сейшена, детские состязания, эстафету лыжников против сноубордистов, а также тренировки с российскими чемпионами Ярославом Ленчевским, Варварой Романовой и Даниилом Шашериным при поддержке Termit.
Для тех, кто только учится, на учебном склоне высоты 1100 откроют школу Снежный старт от СБП. Любителям, которые хотят освоить новое направление и научиться трюкам на фигурах, по традиции будет доступна запись в Альфа-Банк школу фристайла AllPro на высоте 1600.
Билеты уже в продаже. До встречи на склонах!
16+