Финал Кубка России по сноуборду пройдет в Сочи: фестиваль New Star Camp представил спортивную программу

Завершим фестивальную неделю на Rich Фан-джем где пройдут соревнования по джиббингу для всех желающих сноубордистов и лыжников, кто прошел предварительную регистрацию. Победу заберут те, кто сможет показать самые креативные и стильные трюки. Девушки также смогут принять участие в отдельном соревновании от ROXY и АктиБио. В этом году его темой станет «снежный серфинг»: участницам предстоит продемонстрировать свои лучшие гэпы, свитчи и слайды на фигуре в форме гигантской бутылки йогурта. Спортсменки также смогут побороться за победу в двух дополнительных номинациях — «Лучший образ» и «Лучший трюк».