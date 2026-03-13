На выходных в Красноярске немного потеплеет

Сегодня, в пятницу, 13 марта, в Красноярске днем температура держалась в районе −1 градуса. К ночи она опустится примерно на 10 делений ниже. В субботу, 14 марта, столбик термометра днем будет держаться около нуля. Синоптики прогнозируют, что будет пасмурно, пойдет снег с дождем, ветер слабый. К вечеру похолодает до −3 градусов. В воскресенье, 15 марта, потеплеет до +2. Ожидается пасмурная погода с небольшим мокрым снегом. Затем, в ночь на понедельник, температура резко опустится до −22 градусов. И начнется рабочая неделя с холодов.