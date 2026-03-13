Боец Александр Русанов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения спецоперации погиб Александр Русанов из Слюдянки. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, церемония прощания состоится 17 марта 2026 в Свято-Никольском храме. Военнослужащего похоронят на Алее Героев в пади Талая.
Боец родился в поселке Новый Уоян, в Слюдянку приезжал в гости к бабушке. Он любил рыбалку, водить, ремонтировать автомобили. После окончания школы пошел по стопам отца, поступил в училище на автомеханика.
— В 2005 году был призван в армию, служил в войсках связи во Владивостоке. Вернувшись домой, устроился на работу, был машинистом. Его труд не раз отмечали почетными грамотами, — вспоминают в администрации.
По словам близких, Александр был добрым и веселым, ответственным, помогал нуждающимся. «За ленточку» отправился весной 2023 года после подписания контракта. Служил в танковых войсках, после его перевели во взвод беспилотных летательных аппаратов. Погиб летом 2024, ему было 37 лет. Дома героя ждали мама и старшая сестра, свою семью он так и не успел создать.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибиряк 51 день выживал на поле боя, а в госпитале встретил любовь. Подробности.