Боец Александр Русанов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

По словам близких, Александр был добрым и веселым, ответственным, помогал нуждающимся. «За ленточку» отправился весной 2023 года после подписания контракта. Служил в танковых войсках, после его перевели во взвод беспилотных летательных аппаратов. Погиб летом 2024, ему было 37 лет. Дома героя ждали мама и старшая сестра, свою семью он так и не успел создать.