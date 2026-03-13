Ричмонд
В Волжском модернизировали сети водоснабжения для 24 тысяч жителей

ВОЛЖСКИЙ, 13 марта, ФедералПресс. В 2025 году в городе Волжский Волгоградской области ввели в эксплуатацию три новых объекта коммунальной инфраструктуры. Работы велись в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Специалисты проложили разводящие линии водоснабжения, построили самотечный канализационный коллектор и создали кольцевую линию сетей водоотведения. Общая протяженность новых коммуникаций превысила 3,2 километра.

Благодаря использованию современных полимерных труб удалось не только продлить срок службы инженерных конструкций, но и снизить риск аварий и внеплановых отключений. С экологической точки зрения это решение также оказалось выигрышным: производство полимеров оставляет в три раза меньший углеродный след, чем выпуск металлических труб, а по окончании службы такие трубы можно полностью переработать.

Главным итогом модернизации стало улучшение качества водоснабжения и водоотведения для жителей юго-восточной части города. Улучшения ощутили порядка 24 тысяч волжан.

Ранее «ФедералПресс» писал, что отсутствие интернета в Волжском интересовало россиян больше всего.

Фото: ФедералПресс / Дарья Козлова.