В Волжском модернизировали сети водоснабжения для 24 тысяч жителей

Специалисты проложили разводящие линии водоснабжения, построили самотечный канализационный коллектор и создали кольцевую линию сетей водоотведения. Общая протяженность новых коммуникаций превысила 3,2 километра.
Благодаря использованию современных полимерных труб удалось не только продлить срок службы инженерных конструкций, но и снизить риск аварий и внеплановых отключений. С экологической точки зрения это решение также оказалось выигрышным: производство полимеров оставляет в три раза меньший углеродный след, чем выпуск металлических труб, а по окончании службы такие трубы можно полностью переработать.
Главным итогом модернизации стало улучшение качества водоснабжения и водоотведения для жителей юго-восточной части города. Улучшения ощутили порядка 24 тысяч волжан.
