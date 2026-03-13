В Волжском модернизировали сети водоснабжения для 24 тысяч жителей

Благодаря использованию современных полимерных труб удалось не только продлить срок службы инженерных конструкций, но и снизить риск аварий и внеплановых отключений. С экологической точки зрения это решение также оказалось выигрышным: производство полимеров оставляет в три раза меньший углеродный след, чем выпуск металлических труб, а по окончании службы такие трубы можно полностью переработать.