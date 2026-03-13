Почему Дима и Митя — одно имя?

Интересно, что на протяжении долгого времени эти две формы имели разный социальный оттенок. Форма «Митя» долгое время считалась исконно русским, а в некоторых контекстах даже простонародным вариантом. Форма же «Дима», по мнению многих исследователей, получила широкое распространение уже в советское время и быстро вытеснила «Митю» в городской среде. Она воспринималась как более современная, поэтому в одном классе в 70−80-е годы могло быть пять Дим и ни одного Мити. Сегодня же оба варианта сосуществуют как равноправные, и выбор чаще всего зависит от личных предпочтений и семейной традиции, а не от сословных предрассудков.