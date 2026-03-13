В Калининградском зоопарке у орангутанов Ноны и Антона родился детёныш

В Калининградском зоопарке у пары орангутанов — Ноны и Антона — родился детёныш. Малыш появился на свет 17 февраля около 16:00. О пополнении сообщили в пресс-службе учреждения.
Сотрудники ожидали появления детёныша и наблюдали за происходящим через камеры. Для Ноны это уже третий ребёнок, поэтому роды прошли спокойно. Для Антона же малыш стал первенцем, и отец, по словам сотрудников, сильно разволновался.
Поначалу самца даже решили временно отсадить от матери с детёнышем. Родителей начали ненадолго объединять лишь спустя несколько дней, но на ночь Антона всё равно переводили в другой вольер. Это настолько не устраивало молодого отца, что он начал подкладывать одеяла под шибер — заслонку между вольерами — чтобы она не закрывалась до конца и её можно было открыть.
Сейчас всё семейство живёт вместе. Нона кормит малыша, а её рацион как кормящей матери усилили. При этом самка старается оберегать детёныша не только от Антона, но и от излишнего внимания посетителей, поэтому увидеть новорождённого пока удаётся не всегда.
В зоопарке также рассказали о старшем брате малыша — Оле. Он приходится детёнышу одновременно и дядей: у него и Антона один отец. Подросток живёт отдельно, как это происходит и в природе, где молодые самцы покидают матерей примерно в возрасте семи-восьми лет.
Сотрудники рассматривают разные варианты дальнейшей судьбы Оле: от возможного переезда в другой зоопарк при подходящих условиях до совместного содержания с другими приматами, например гиббонами.
Посетителей просят соблюдать простые правила: не стучать по стеклу и не фотографировать животных со вспышкой, чтобы не беспокоить молодую семью.
