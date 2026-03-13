В Калининградском зоопарке у орангутанов Ноны и Антона родился детёныш

Поначалу самца даже решили временно отсадить от матери с детёнышем. Родителей начали ненадолго объединять лишь спустя несколько дней, но на ночь Антона всё равно переводили в другой вольер. Это настолько не устраивало молодого отца, что он начал подкладывать одеяла под шибер — заслонку между вольерами — чтобы она не закрывалась до конца и её можно было открыть.