В Воронежской области билеты на реабилитацию для ветеранов СВО стали бесплатными

Ветераны СВО из Воронежской области теперь могут ездить на реабилитацию полностью за счет государства. С 2026 года в регионе введена система электронных билетов, по которым бойцам не нужно будет покупать проездные за свои деньги и ждать компенсации. Достаточно выбрать бесплатный билет на поезд, автобус или самолет сразу при оформлении путевки. Об этом сообщили пресс-служба регионального отделения Соцфонда РФ 13 марта.
В дополнение к проезду, программа реабилитации теперь учитывает нужды ветеранов, требующих особого ухода. Инвалиды первой группы и те, кому по медицинским показаниям положена помощь, могут брать с собой сопровождающего. В этом случае государство берет на себя не только дорогу для помощника, но и полностью оплачивает его проживание и питание в реабилитационном центре.
Пройти восстановление можно в одном из 12 профильных центров, которые специализируются на сложном лечении и оснащены современным оборудованием. Чтобы получить путевку, достаточно подать заявление через Госуслуги, МФЦ или свою поликлинику. Решение о выдаче направления, по данным ведомства, принимается в течение двух рабочих дней, после чего за каждым участником закрепляется персональный куратор для помощи по всем организационным вопросам.