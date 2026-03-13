В Воронежской области билеты на реабилитацию для ветеранов СВО стали бесплатными

В дополнение к проезду, программа реабилитации теперь учитывает нужды ветеранов, требующих особого ухода. Инвалиды первой группы и те, кому по медицинским показаниям положена помощь, могут брать с собой сопровождающего. В этом случае государство берет на себя не только дорогу для помощника, но и полностью оплачивает его проживание и питание в реабилитационном центре.