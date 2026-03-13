Волгоградский суд конфисковал имущество экс-судьи Сапеги

Материалы дела показали, что Сапега, исполняя свои судейские обязанности, нарушал установленные законом запреты и ограничения по борьбе с коррупцией. У него были доходы, которые не предусматривал закон. На эти средства он купил дорогие машины и недвижимость в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодарском крае. Чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, которое не мог обеспечить его ежемесячный судейский оклад, он оформлял собственность на своих близких.