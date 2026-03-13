Волгоградский суд конфисковал имущество экс-судьи Сапеги

Решением Ворошиловского районного суда Волгограда имущество бывшего судьи Нижегородского областного суда Сапеги теперь принадлежит государству, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Судья, находясь в отставке, лишился дорогостоящих активов, оформленных на его родственников.
Эта история началась по поручению Председателя Верховного суда России Игоря Краснова. Еще 9 февраля 2026 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ отправила все материалы по Сапеге в надзорное ведомство, чтобы инициировать антикоррупционный иск.
Иск о конфискации имущества, которое экс-судья получил, нарушая закон о противодействии коррупции, поступил в Ворошиловский районный суд Волгограда.
Материалы дела показали, что Сапега, исполняя свои судейские обязанности, нарушал установленные законом запреты и ограничения по борьбе с коррупцией. У него были доходы, которые не предусматривал закон. На эти средства он купил дорогие машины и недвижимость в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодарском крае. Чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, которое не мог обеспечить его ежемесячный судейский оклад, он оформлял собственность на своих близких.
На родственников записали несколько объектов недвижимости: доли на земельные участки, жилые и нежилые помещения в указанных регионах. Также на них были оформлены дорогие автомобили, включая три «BMW X5». Общая стоимость всего этого имущества превышает 54 миллиона рублей. Истец просил суд конфисковать пять объектов недвижимости и три автомобиля «BMW X5».
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что заявленные требования законны. Служитель Фемиды полностью удовлетворил исковые требования.