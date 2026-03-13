В Пермском крае планируют открыть для туристов Мечкинскую пещеру

Краевые власти планируют открыть для посещений Мечкинской пещера. Пещера находится в 20 км к северу от Кунгура в нижней части правого склона карстового Каменного лога на берегу реки Мечки.
В июле прошлого года Роснедра рекомендовали выдать лицензию на организацию особо охраняемого геологического объекта «Мечкинская пещера» на территории Прикамья. Федеральное ведомство поддержало заявку Дирекции ООПТ Пермского края на правообладание объектом. Лицензию учреждение получило в октябре.
Мечкинская пещера состоит из пяти гротов, соединенных между собой проходами. Общая протяженность проходов составляет 350 метров. Зимой в Мечкинской пещере можно наблюдать ледяные кристаллы, сталактиты, сталагмиты и колонны.
По информации АНО «Агентство новых технологий», в 2026 году краевое Минприроды и Дирекция ООПТ Пермского края приступили к обследованию подземного пространства Мечкинской пещеры для ее последующего благоустройства. Работы могут занять около двух лет.