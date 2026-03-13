Под Волгоградом из-за паводка перекрыли сельскую дорогу

В Михайловке Волгоградской области специалисты вынуждены были закрыть проезд по дороге у села Сидоры. По информации отдела ГО ЧС местной администрации, для восстановления пропуска паводковых вод специалисты вынуждены были вскрыть асфальт и частично разрыть насыпь местной дамбы. Уложенная в её основании водопропускная труба оказалась неспособна справиться с потоком.