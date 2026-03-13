Ричмонд
Ветераны СВО из Красноярского края получили автомобили с ручным управлением (видео)

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил ключи от адаптированных машин еще двум участникам специальной военной операции.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил ключи от адаптированных машин еще двум участникам специальной военной операции. Автомобили получили житель Эвенкии Николай Кабаров и красноярец Дмитрий Девятловский.

Оба бойца получили тяжелые ранения в ходе боевых действий. Николай Кабаров в звании гвардии сержанта участвовал в освобождении ДНР и ЛНР. Дмитрий Девятловский — ветеран Чеченской кампании, а в 2023 году отправился защищать страну в зоне СВО. Оба удостоены государственных наград.

Седаны оборудованы системой ручного управления. Перед тем как сесть за руль, ветераны прошли медкомиссию и специальное обучение.

«Я планирую много времени проводить за рулем — помогать детям. Наша семья очень любит путешествовать по краю, будем изучать новые места. Всем, кто сегодня на фронте, и всем, кто ждет, я хотел бы сказать, что Победа обязательно будет за нами. Мы верим в себя, мы знаем, что правда на нашей стороне», — рассказал Николай Кабаров.

Дмитрий Девятловский признался, что для него никогда не стоял вопрос, идти ли защищать Россию. О получении машины узнал за неделю до вручения — для семьи это стало большим событием.

После церемонии губернатор поинтересовался планами ветеранов и тем, как оперативно решаются вопросы в соцслужбах. Михаил Котюков попросил держать связь и сообщать, если потребуется поддержка. Особые слова прозвучали в адрес жителя Эвенкии, которому предстоит долгий путь домой, в Ванавару. Губернатор попросил позвонить, как только доберутся.

