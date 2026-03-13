Ветераны СВО из Красноярского края получили автомобили с ручным управлением (видео)

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил ключи от адаптированных машин еще двум участникам специальной военной операции. Автомобили получили житель Эвенкии Николай Кабаров и красноярец Дмитрий Девятловский.
Оба бойца получили тяжелые ранения в ходе боевых действий. Николай Кабаров в звании гвардии сержанта участвовал в освобождении ДНР и ЛНР. Дмитрий Девятловский — ветеран Чеченской кампании, а в 2023 году отправился защищать страну в зоне СВО. Оба удостоены государственных наград.
Седаны оборудованы системой ручного управления. Перед тем как сесть за руль, ветераны прошли медкомиссию и специальное обучение.
«Я планирую много времени проводить за рулем — помогать детям. Наша семья очень любит путешествовать по краю, будем изучать новые места. Всем, кто сегодня на фронте, и всем, кто ждет, я хотел бы сказать, что Победа обязательно будет за нами. Мы верим в себя, мы знаем, что правда на нашей стороне», — рассказал Николай Кабаров.
Дмитрий Девятловский признался, что для него никогда не стоял вопрос, идти ли защищать Россию. О получении машины узнал за неделю до вручения — для семьи это стало большим событием.
После церемонии губернатор поинтересовался планами ветеранов и тем, как оперативно решаются вопросы в соцслужбах. Михаил Котюков попросил держать связь и сообщать, если потребуется поддержка. Особые слова прозвучали в адрес жителя Эвенкии, которому предстоит долгий путь домой, в Ванавару. Губернатор попросил позвонить, как только доберутся.
