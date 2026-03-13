Ричмонд
В Уфе из колонии сбежал преступник-иностранец: ему удалось скрыться за пределами Башкирии

В Уфе иностранец получил срок за побег из колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор 50-летнему гражданину Узбекистана, его признали виновным в побеге из исправительного учреждения. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По данным ведомства, мужчина не захотел оставаться в колонии, самовольно пересек границу учреждения и скрылся в неизвестном направлении. Позже беглеца задержали сотрудники ФСИН Челябинской области.

Подсудимый полностью признал вину. Калининский районный суд Уфы назначил ему наказание по совокупности приговоров, частично присоединив неотбытый срок. Окончательно мужчине предстоит провести в колонии строгого режима еще 1 год и 7 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

