Книга по мотивам фильмов RT.Док вошла в топ продаж в Италии

RT: книга по мотивам фильмов RT.Док вошла в топ продаж в Италии.

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Книга «Камера, цензура, мотор! Или то, что вам не покажут», написанная по мотивам документальных фильмов RT.Док, заняла шестое место в рейтинге крупного онлайн-магазина Италии IBS, сообщает телеканал RT.

«За первые два дня продаж “Камера, цензура, мотор! Или то, что вам не покажут” поднялась на шестое место в рейтинге одного из крупнейших книжных онлайн-магазинов Италии IBS (Internet Bookshop Italia) в категории “История и археология”, — говорится в сообщении в Telegram-канале RT на русском.

Книга также вошла в топ-100 в той же категории на итальянском Amazon.

Автор книги — итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который за два года помог организовать больше 180 показов документальных фильмов RT в Италии.