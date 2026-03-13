Прямые субсидированные рейсы из Перми в Сухум возобновят летом

Парные субсидированные рейсы из Перми в Сухум продолжатся летом 2026 года. Это следует из приказа об утверждении субсидируемых маршрутов, опубликованного Министерством транспорта Прикамья.
Отметим, что в период январских праздников по данному направлению были выполнены четыре парных рейса. Летом планируется осуществить по одному парному рейсу с 1 по 31 июля и с 1 по 31 августа текущего года. Сейчас вылеты в Сухум на сайте аэропорта Большое Савино не отражены.
Авиаперевозчику выделено более 3,5 млн рублей из бюджета Пермского края на осуществление одного парного рейса в январе и июле. Для рейсов в августе установлена субсидия в размере свыше 2,6 млн рублей.
Кроме того, в перечень субсидируемых маршрутов в 2026 году вошли перелеты из Перми в Самару, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Махачкалу, Когалым, Нижневартовск, Усинск. Дополнительно Прикамье продолжит субсидировать рейсы в Ярославль и Горно-Алтайск.