Замерзшие отец с сыном в Эвенкии не дошли до избушки 50 метров

В пятницу региональный главк сообщил, что в 50 километрах от поселка Тура в тайге нашли тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына. Следователи предполагают, что отец с сыном выехали в охотничью избушку, добрались до неё на снегоходе, после решили доехать до второй избушки, но не смогли, возможно, из-за поломки снегохода, и решили вернуться обратно.