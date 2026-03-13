Замерзшие отец с сыном в Эвенкии не дошли до избушки 50 метров

КРАСНОЯРСК, 13 мар — РИА Новости. Замерзших отца с четырехлетним сыном в лесу Эвенкии нашли в 50 метрах от охотничьей избушки, сообщили РИА Новости в ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
В пятницу региональный главк сообщил, что в 50 километрах от поселка Тура в тайге нашли тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына. Следователи предполагают, что отец с сыном выехали в охотничью избушку, добрались до неё на снегоходе, после решили доехать до второй избушки, но не смогли, возможно, из-за поломки снегохода, и решили вернуться обратно.
«Тела обнаружены в 50 метрах от первой избушки, куда, вероятнее всего, возвращались», — рассказала собеседница агентства.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).