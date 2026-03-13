Запрет на вывоз, ярмарки и охоту: Что известно о карантине из-за опасной болезни животных в двух районах Ростовской области

Для каждой зоны прописаны свои запреты. В самом очаге нельзя лечить больных животных, пускать посторонних, вывозить скот, молоко, корма и инвентарь. Также запрещен въезд и выезд любого транспорта, кроме того, что участвует в ликвидации очага или обеспечивает жизнь людей. В неблагополучном пункте под запрет попали вывоз животных, птицы и продукции, убой скота, заготовка кормов, проведение ярмарок и охота на диких восприимчивых животных. В угрожаемой зоне ограничили ввоз, вывоз и перемещение скота, а также массовые мероприятия с участием животных. Убой здесь разрешен только на специальных предприятиях.