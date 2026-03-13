Запрет на вывоз, ярмарки и охоту: Что известно о карантине из-за опасной болезни животных в двух районах Ростовской области

Карантин из-за опасной болезни животных ввели в Ростовской области. Соответствующее распоряжение о введении ограничительных мер подписал губернатор Донского региона Юрий Слюсарь.
Документ был опубликован на официальном портале правовой информации Ростовской области 10 марта. Карантин объявлен в Семикаракорском и Багаевском районах по представлению областного управления ветеринарии. Ограничения будут действовать до особого распоряжения об их отмене.
Где действует карантин по животным в Ростовской области.
Власти определили несколько уровней зараженной зоны. Эпизоотическим очагом признана территория частного дома на улице Пузикова в хуторе Сусат. Вокруг него установили неблагополучный пункт радиусом три километра. В него попали хутора Сусат и Костылевка. Далее следует так называемая угрожаемая зона радиусом пять километров от границ неблагополучного пункта, куда вошел хутор Новоромановский. Также определена зона наблюдения еще пять километров от угрожаемой зоны — она охватила хутор Слободской, город Семикаракорск, хутора Калинин, Сараи, Ажинов, Карповка и поселок Привольный в Багаевском районе.
Что нельзя делать в карантинной зоне.
Для каждой зоны прописаны свои запреты. В самом очаге нельзя лечить больных животных, пускать посторонних, вывозить скот, молоко, корма и инвентарь. Также запрещен въезд и выезд любого транспорта, кроме того, что участвует в ликвидации очага или обеспечивает жизнь людей. В неблагополучном пункте под запрет попали вывоз животных, птицы и продукции, убой скота, заготовка кормов, проведение ярмарок и охота на диких восприимчивых животных. В угрожаемой зоне ограничили ввоз, вывоз и перемещение скота, а также массовые мероприятия с участием животных. Убой здесь разрешен только на специальных предприятиях.
Работа ферм и мясных цехов в карантинной зоне.
Исключение сделали для свиноводческих хозяйств и предприятий по переработке с высоким компартментом, то есть уровнем зоосанитарной защиты. Даже если они оказались внутри зон, их не считают зараженными.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.