Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура через суд заставила завод в Ростове оценить влияние на природу

Судоремонтный завод в Ростове заставили пройти государственную экологическую экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

Судоремонтный завод в Ростове-на-Дону через суд заставили оценить свое воздействие на окружающую природу и акваторию порта. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Как уточнили в ведомстве, во время проверки завод не смог предоставить результаты государственной экологической экспертизы. В связи с этим виновное должностное лицо оштарфовали (ч. 1 ст. 8.4 КоАП РФ), а руководителю предприятия направили представление с требованием исправить ситуацию.

Когда выяснилось, что меры не принмаются, Волго-Донской транспортная прокуратура обратилась в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону. В инстанции иск поддержали. Исполнение решения взяли на контроль.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.