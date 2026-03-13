Прокуратура через суд заставила завод в Ростове оценить влияние на природу

Судоремонтный завод в Ростове-на-Дону через суд заставили оценить свое воздействие на окружающую природу и акваторию порта. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
Как уточнили в ведомстве, во время проверки завод не смог предоставить результаты государственной экологической экспертизы. В связи с этим виновное должностное лицо оштарфовали (ч. 1 ст. 8.4 КоАП РФ), а руководителю предприятия направили представление с требованием исправить ситуацию.
Когда выяснилось, что меры не принмаются, Волго-Донской транспортная прокуратура обратилась в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону. В инстанции иск поддержали. Исполнение решения взяли на контроль.
